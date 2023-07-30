Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ukraina Gunakan Roket Korut untuk Hantam Pasukan Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |10:35 WIB
Ukraina Gunakan Roket Korut untuk Hantam Pasukan Rusia
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menghadiri pameran persenjataan memperingati 70 tahun gencatan senjata Perang Korea di Pyongyang, Korea Utara, 27 Juli 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

KYIV - Tentara Ukraina diamati menggunakan roket Korea Utara untuk menghantam posisi militer Rusia. Kyiv mengatakan bahwa roket-roket itu direbut oleh negara "sahabat" sebelum dikirim ke Ukraina, demikian dilaporkan Financial Times melaporkan pada Sabtu, (29/7/2023). .

 BACA JUGA:

Kementerian pertahanan Ukraina menyatakan senjata itu disita dari Rusia, kata surat kabar itu sebagaimana dilansir Reuters.

Amerika Serikat (AS) telah menuduh Korea Utara memberikan senjata kepada Rusia, termasuk dugaan pengiriman melalui laut, tetapi tidak memberikan bukti dan senjata Korea Utara tidak terlihat secara luas di medan perang di Ukraina.

Korea Utara dan Rusia menyangkal melakukan transaksi senjata.

Persenjataan Korea Utara diperlihatkan oleh pasukan Ukraina yang mengoperasikan sistem roket multi-peluncuran Grad era Soviet di dekat kota timur Bakhmut yang hancur, tempat pertempuran brutal yang panjang, kata laporan itu.]

Ukraina Perang Rusia-Ukraina
Telusuri berita news lainnya
