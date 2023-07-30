Meriahkan Peringatan HUT RI Ke-78, Kelompok Silat Perisai Diri Pukau Warga Canberra

CANBERRA – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Canberra pada Sabtu, (29/7/2023) menggelar rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Reoublik Indonesia, mulai dari jalan sehat hingga pasar senggol. Acara tersebut diikuti oleh masyarakat Indonesia di Canberra, warga Australia pencinta Indonesia, serta para undangan dari negara-negara lain yang ada di Canberra.

Selain Pasar Senggol berisi bazar makanan dan produk usaha kecil menengah diaspora Indonesia di Canberra, digelar juga bazar dan berbagai lomba anak seperti lomba makan kerupuk, memasukkan pensil dalam botol, lomba membawa kelereng dan melukis serta mewarnai. Acara juga dimeriahkan oleh panggung hiburan berupa musik, tarian daerah serta pembagian doorprize.

Acara lain yang juga menjadi daya tarik adalah penampilan kelompok Silat Perisai Diri Canberra. Kelompok silat yang dipimpin oleh Anjar Prayudi ini tampil memukau masyarakat yang hadir. Mereka terdiri dari pesilat anak-anak dan remaja yang selama ini rutin berlatih setiap Sabtu di gelanggang olah raga kampus Australian National University (ANU), Canberra.

Di Hadapan ratusan orang yang hadir di lapangan KBRI Canberra, para pesilat cilik memperlihatkan bagaimana mereka berlatih serta memperagakan beberapa teknik silat Perisai Diri. Sementara pesilat remaja menunjukkan kebolehannya dalam atraksi serang hindar, penggunaan senjata dan memperagakan Teknik Minangkabau yang merupakan salah satu teknik khas silat Perisai Diri. Yang tak kalah menarik dan menimbulkan riuh tepuk tangan hadirin adalah saat teknik bermain pedang Perisai Diri didemonstrasikan.