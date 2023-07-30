Badan Amal: Seorang Perawat AS dan Putranya Diculik di Haiti

PORT AU PRINCE - Seorang perawat Amerika Serikat (AS) dan anaknya telah diculik di Haiti, menurut badan amal Kristen tempat dia bekerja.

Alix Dorsainvil sedang bekerja di pelayanan masyarakat dekat Port-au-Prince ketika dia ditangkap, kata El Roi Haiti dalam sebuah pernyataan, sebagaimana dilansir BBC. Departemen Luar Negeri AS mengetahui laporan tersebut dan melakukan "kontak rutin" dengan otoritas Haiti.

Pejabat di Haiti telah mengimbau masyarakat internasional untuk membantu mematahkan cengkeraman geng bersenjata di pulau itu.

Dorsainvil dipahami sebagai istri direktur dan pendiri El Roi Haiti, Sandro Dorsainvil.

Usia atau jenis kelamin anak tidak diketahui.

"Alix adalah orang yang sangat penyayang dan penyayang yang menganggap Haiti sebagai rumahnya dan orang Haiti sebagai teman dan keluarganya," tambah pernyataan dari El Roi Haiti.

Badan amal itu juga mengatakan sedang bekerja untuk mengamankan kembalinya pasangan itu dengan aman.