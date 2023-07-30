Putin: Rusia Tidak Menolak Pembicaraan Damai dengan Ukraina

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Sabtu, (29/7/2023) bahwa prakarsa Afrika dapat menjadi dasar perdamaian di Ukraina, tetapi serangan Ukraina membuatnya sulit untuk diwujudkan.

BACA JUGA: Ukraina Gunakan Roket Korut untuk Hantam Pasukan Rusia

Putin berbicara pada konferensi pers setelah bertemu para pemimpin Afrika di St Petersburg pada Jumat, (28/7/2023) dan mendengar seruan mereka agar Moskow melanjutkan rencana perdamaian mereka.

"Ada ketentuan dari inisiatif perdamaian ini yang sedang dilaksanakan," katanya sebagaimana dialnsir Reuters. "Tapi ada hal-hal yang sulit atau tidak mungkin diterapkan."

Reuters melaporkan pada Juni bahwa mediasi Afrika dalam konflik tersebut dapat dimulai dengan langkah-langkah membangun kepercayaan yang diikuti dengan penghentian perjanjian permusuhan disertai dengan negosiasi antara Rusia dan Barat.

Putin mengatakan bahwa salah satu poin inisiatif itu adalah gencatan senjata. "Tetapi tentara Ukraina menyerang, mereka menyerang, mereka menerapkan operasi ofensif strategis skala besar... Kami tidak dapat menghentikan tembakan ketika kami diserang."