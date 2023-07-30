Gudang Penyimpanan Kembang Api Meledak, Tewaskan 9 Orang

BANGKOK - Ledakan hebat terjadi di sebuah gudang penyimpanan kembang api di selatan Thailand, Sabtu (29/7/2023), menewaskan sembilan orang dan melukai lebih dari 100 orang lainnya, kata seorang pejabat senior. Sejumlah rumah yang berada di sekitar pabrik juga rata dengan tanah atau rusak akibat ledakan tersebut.

Ledakan yang terjadi di Kota Sungai Kolok di perbatasan Provinsi Narathiwat diduga disebabkan oleh kegiatan pengelasan saat pekerjaan konstruksi di gedung tersebut.

“Sebuah gudang yang menyimpan kembang api di Sungai Kolok meledak sore ini. Angka korban terakhir adalah sembilan tewas dan 115 terluka,” kata Gubernur Narathiwat Sanan Pongaksorn kepada kantor berita AFP.

“Kebakaran sudah dikendalikan. Investigasi awal mengindikasikan penyebabnya adalah kesalahan teknis dalam proses pengelasan baja karena gedung sedang dalam pembangunan,” imbuhnya.

Dilansir dari VOA Indonesia, ledakan juga meluluhlantakkan wilayah yang cukup luas di sekitar gudang. Tayangan media setempat menunjukkan gumpalan besar asap membubung ke udara dan sejumlah toko, rumah-rumah dan kendaraan rusak berat oleh kuatnya ledakan. Beberapa bangunan tampak terbakar dan banyak bangunan lainnya atapnya terlempar.