Puji Kudeta Mali, Bos Pasukan Wagner: Ini Perjuangan Melawan Penjajah

MOSKOW - Bos tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin, yang masih aktif pasca pemberontakan di Moskow bulan lalu, telah memuji kudeta militer di Niger, menyebutnya sebagai sebuah kabar baik. Prigozhin juga menawarkan jasa para pejuangnya untuk menertibkan situasi di negara Afrika Barat itu.

Sebuah pesan suara di saluran aplikasi Telegram yang terkait dengan Wagner menyuebut kudeta di Niger sebagai momen pembebasan dari penjajah Barat yang telah lama tertunda dan tampaknya menawarkan jasa tentara Wagner untuk menjaga ketertiban.

"Apa yang terjadi di Niger tidak lain adalah perjuangan rakyat Niger dengan penjajah mereka. Dengan penjajah yang mencoba untuk memaksakan aturan hidup mereka pada mereka dan kondisi mereka dan menjaga mereka dalam keadaan Afrika ratusan tahun yang lalu ," kata pesan, yang diposting pada Kamis, (27/7/2023) malam.

Pembicara memiliki intonasi dan pergantian frasa yang sama dalam bahasa Rusia dengan bos Wagner meskipun Reuters tidak dapat memastikan dengan pasti bahwa itu adalah dia.

"Hari ini secara efektif mendapatkan kemerdekaan mereka. Sisanya tanpa ragu akan bergantung pada warga Niger dan seberapa efektif pemerintahannya, tetapi hal utama adalah ini: mereka telah menyingkirkan para penjajah," kata pesan itu.