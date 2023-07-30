Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Puji Kudeta Mali, Bos Pasukan Wagner: Ini Perjuangan Melawan Penjajah

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |19:47 WIB
Puji Kudeta Mali, Bos Pasukan Wagner: Ini Perjuangan Melawan Penjajah
Jenderal Abdourahmane Tiani memimpin sementara pemerintahan Niger. (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW - Bos tentara bayaran Wagner Yevgeny Prigozhin, yang masih aktif pasca pemberontakan di Moskow bulan lalu, telah memuji kudeta militer di Niger, menyebutnya sebagai sebuah kabar baik. Prigozhin juga menawarkan jasa para pejuangnya untuk menertibkan situasi di negara Afrika Barat itu.

Sebuah pesan suara di saluran aplikasi Telegram yang terkait dengan Wagner menyuebut kudeta di Niger sebagai momen pembebasan dari penjajah Barat yang telah lama tertunda dan tampaknya menawarkan jasa tentara Wagner untuk menjaga ketertiban.

"Apa yang terjadi di Niger tidak lain adalah perjuangan rakyat Niger dengan penjajah mereka. Dengan penjajah yang mencoba untuk memaksakan aturan hidup mereka pada mereka dan kondisi mereka dan menjaga mereka dalam keadaan Afrika ratusan tahun yang lalu ," kata pesan, yang diposting pada Kamis, (27/7/2023) malam.

 BACA JUGA:

Pembicara memiliki intonasi dan pergantian frasa yang sama dalam bahasa Rusia dengan bos Wagner meskipun Reuters tidak dapat memastikan dengan pasti bahwa itu adalah dia.

"Hari ini secara efektif mendapatkan kemerdekaan mereka. Sisanya tanpa ragu akan bergantung pada warga Niger dan seberapa efektif pemerintahannya, tetapi hal utama adalah ini: mereka telah menyingkirkan para penjajah," kata pesan itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/18/2905167/junta-niger-sebut-presiden-terguling-mohamed-bazoum-mencoba-kabur-dari-tahanan-rumah-Egwmg7T928.jpg
Junta Niger Sebut Presiden Terguling Mohamed Bazoum Mencoba Kabur dari Tahanan Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/18/2890465/di-balik-niger-yang-dilanda-kudeta-prancis-dianggap-gagal-membendung-kekerasan-V4BXdGIZ6W.jpg
Di Balik Niger yang Dilanda Kudeta, Prancis Dianggap Gagal Membendung Kekerasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/25/18/2889008/kudeta-niger-presiden-prancis-tarik-pasukan-dan-duta-besar-serta-akhiri-kerja-sama-militer-ruzyoAHc5u.jpg
Kudeta Niger, Presiden Prancis Tarik Pasukan dan Duta Besar serta Akhiri Kerja Sama Militer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/18/2884159/emmanuel-macron-dubes-dan-diplomat-disandera-di-kedutaan-prancis-di-niger-1zNW0wL8GR.jpg
Emmanuel Macron: Dubes dan Diplomat Disandera di Kedutaan Prancis di Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/18/2880929/intelijen-as-rencanakan-pembunuhan-pimpinan-kudeta-niger-qMwH4PCNSy.jpg
Intelijen AS Rencanakan Pembunuhan Pimpinan Kudeta Niger
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/18/2875024/junta-militer-perintahkan-polisi-usir-dubes-prancis-dari-niger-czJnbNweCB.jpg
Junta Militer Perintahkan Polisi Usir Dubes Prancis dari Niger
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement