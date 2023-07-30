Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Bule Irlandia Tabrak Warga Hingga Tewas, Mobilnya Nekat Terobos Masuk Pantai Sanur

Indira Arri , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |09:07 WIB
Bule Irlandia Tabrak Warga Hingga Tewas, Mobilnya Nekat Terobos Masuk Pantai Sanur
Foto: MNC Media
A
A
A

BALI - seorang warga Irlandia ditangkap petugas Satlantas Polresta Denpasar, usai tabrak lari hingga menyebabkan korban tewas. Polisi menemukan mobil yang dikendarai pelaku ditinggalkan di kawasan Pantai Sanur.

Penangkapan pelaku tabrak lari yang terjadi di Simpang jalan Kunthi - Sunset Road Kilometer 18 hingga menyebabkan seorang korban tewas, berawal dari laporan warga atas temuan sebuah mobil bernopol DK 1683 QJ, di pasir Pantai Bangsal Sanur. Saat ditemukan kondisi mobil mengalami ringsek di bagian depan akibat bekas tabrakan.

Tim Satlantas dan Satreskrim Polresta Denpasar selanjutnya melakukan penyelidikan dan menemukan identitas pengendara mobil berinisial MRM (36) berkewarganegaraan Irlandia.

“Dari pemeriksaan terungkap MRM menabrak sebuah mobil dan sepeda motor. Pengendara motor dinyatakan meninggal dunia akibat peristiwa tersebut,” ujar Kapolresta Denpasar, Kombes Bambang Yugo Pamungkas, Minggu (30/7/2023).

Kepada petugas pelaku mengaku panik usai menabrak dan melarikan diri berputar putar di kota Denpasar.

“Pelaku panik setelah menabrak dan melarikan diri berputar putar di kota Denpasar hingga akhirnya nekat menerobos pasir pantai kemudian terjebak dan meninggalkan kendaraannya,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/338/3183218/kecelakaan-PI53_large.jpg
Tragis! Pemotor Tewas Terlindas JakLingko di Cilangkap Jaktim, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/338/3183222/pramono_anung-pM0t_large.jpg
Pemotor Tewas Terlindas, Pramono Ultimatum Sopir JakLingko Jangan Ugal-ugalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179862/kecelakaan-YXdJ_large.jpg
Tragis! Pemotor Pelajar Tewas Usai Nyalip Biskita Trans Depok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/340/3179504/kecelakaan-8rOj_large.jpg
Bus Terguling di Tol Semarang-Batang, 3 Orang Tewas dan Puluhan Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement