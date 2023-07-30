Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Mabuk Berat, Oknum Anggota DPRD Halteng Bikin Onar di Minimarket

Ismail Sangaji , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |04:30 WIB
Diduga Mabuk Berat, Oknum Anggota DPRD Halteng Bikin Onar di Minimarket
Oknum anggota dprd saat membuat onar (foto: tangkapan layar)
HALTENG - Seorang oknum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara berinisial JP dari Fraksi PDI-P membuat onar di salah satu minimarket di Lelilef, Sabtu (29/7/2023).

Petinggi minimarket di Maluku Utara, Agung AF mengatakan, anak buahnya tersebut langsung menghubungi dirinya saat ada kejadian tersebut.

Dari video yang beredar, JP membuat onar hingga masuk ke dalam minimarket. JP juga bahkan akan memukul pengunjung yang akan berbelanja.

“Kami sudah membuat laporan ke Polsubsektor Weda Tengah karena ada karyawan yang di pukul,” ungkap Agun AF, saat dikonfirmasi wartawan.

