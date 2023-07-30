Lombok Utara Diguncang Gempa Berkekuatan M4,7

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 4,7 yang mengguncang kawasan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gempa tersebut tercatat pada Minggu (30/7) pukul 12.39 WIB.

Diketahui, pusat lokasi gempa berada di 149 Kilometer (Km) dari Timur Laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Adapun titik koordinat berada di 7,01 Lintang Selatan (LS) dan 116,22 Bujur Timur (BT).

“Gempa Mag:4.7, 30-Jul-2023 12:39:56WIB, Lok:7.01LS, 116.22BT (149 km TimurLaut Lombok Utara-NTB),” tulis BMKG dalam akun Twitter resminya, Minggu (30/7/2023).

Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 537 kilometer. BMKG menyatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga data yang ada masih dapat berubah.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tutup keterangan itu.

(Fahmi Firdaus )