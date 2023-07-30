Sandiaga Uno Kunjungi Pulau Penyengat, Tempat Awal Mula Bahasa Indonesia

TANJUNGPINANG - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengunjungi Desa Wisata Pulau Penyengat di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (30/7/2023).

Pulau penyengat resmi dinobatkan sebagai salah satu dari 75 desa wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2023.

Pulau tersebut menjadi satu satunya desa wisata di Kepulauan Riau yang berhasil mendapatkan predikat prestisius tersebut dari Kemenparekraf.

Masuk sebagai 75 desa wisata terbaik, pulau penyengat mendapat apresiasi dari Menparekraf Sandiaga Uno dengan mengunjungi langsung Pulau Penyengat yang berada di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

Kunjungan Sandiaga disambut meriah dengan tarian sekapur sirih dan prosesi adat tepung tawar di balai adat pulau penyengat. Usai menjalani prosesi tepung tawar, Sandiaga Uno yang didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Tanjungpinang mendengarkan pemaparan tentang potensi dan keunggulan desa wisata Pulau Penyengat.

Dipaparkannya, Pulau Penyengat juga terkenal karena di pulau kecil inilah asal muasal Bahasa Indonesia. Pulau yang menjadi tempat bagi Raja Ali Haji menciptakan gubahan syair gurindam 12.

Bersama juri anugerah desa wisata indonesia juga menyempatkan mengunjungi stand umkm yang memamerkan berbagai produk sebagai penunjang desa wisata Pulau Penyengat.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga menyebut sudah sepatutnya pulau penyengat dijadikan sebagai desa wisata terbaik. Mengingat Pulau Penyengat adalah pusat kerajaan Riau-Lingga pada Abad ke-18.