Bantu Ekonomi Warga, Relawan Sandi Uno Samarinda Gelar Bazar Sembako Murah

SAMARINDA - Keadaan harga sembako yang tidak stabil, membuat UMKM Sahabat Sandi Uno Samarinda mengambil langkah konkret dengan menggelar program bazar sembako murah di Kecamatan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur.

Ketua UMKM Sahabat Sandi Uno Samarinda, Sony Rizaldi mengatakan, program bazar sembako murah tersebut bertujuan untuk memberikan bantuan langsung bagi warga yang membutuhkan dan membantu perekonomian masyarakat setempat.

"Harga sembako disini fluktuasi, tidak signifikan tapi dengan adanya program ini sangat membantu warga setempat. Harga yang kita tawarkan dari harga Rp 70 ribu jadi warga cuma menebus Rp 15 ribu, sangat membantu masyarakat disini," ujar Sony, Minggu (30/7/2023).

Dilanjutkannya, bazar sembako murah ini merupakan bagian dari memberikan dukungan konkret bagi masyarakat yang terdampak oleh situasi ekonomi. Sony memastikan, warga yang menerima sembako murah adalah warga yang memang sangat membutuhkan dan tepat sasaran.

"Warga disini memang kita melihat dari data, yaitu warga yang sangat membutuhkan dan mencakup keseluruhan. Jadi yang mendapatkan sembako murah memang yang membutuhkan dan tepat sasaran," ujarnya.

Salah satu pembeli sembako murah, Mujianti, mengucapkan rasa terima kasih kepada Sandiaga Uno yang telah menciptakan program bazar sembako murah.