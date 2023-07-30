Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Riau Gelar Pelatihan Barista untuk Kaum Muda

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |18:40 WIB
Partai Perindo Riau Gelar Pelatihan Barista untuk Kaum Muda
Partai Perindo Riau gelar pelatihan Barista (Foto: MPI)
A
A
A

PEKANBARU - DPW Partai Perindo Riau menggelar kegiatan pelatihan Barista khususnya bagi kaum muda. Kegiatan tersebut untuk memberikan ilmu bagaimana meracik kopi yang standar sesuai cita rasa jika ingin membuka sebuah usaha seperti kafe.

Kegiatan pelatihan Barista ini digelar pada Minggu (30/7/2023) di Cafe Aksen Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Riau. Kegiatan ini diikuti 20 peserta dari berbagai daerah di Riau.

Dalam pelatihan ini, Perindo menghadirkan konsultan kafe di Riau yakni Bakir. Dalam pemaparannya, Bakir yang juga pemilik sejumlah kafe memberikan pemahaham dasar mengenai Barista.

"Kita memberikan pelatihan untuk pemula. Nanti mereka bisa memilih apakah menjadi bisa bekerja di kafe, jadi pemilik atau bisa jadi petani kopi yang berkwalitas. Kita mengajarkan bagaimana bisa menyajikan rasa kopi seperti latte, robusta arabica dan lainnya," ujar Bakir.

Dijelaskannya, dunia usaha kafe sangat menjamur di Pekanbaru. Karena itu, para peserta diminta untuk serius untuk menyerap ilmu yang diberikan.

"Kita awalnya mengenalkan jenis jenis kopi, bentuk, aramonya dan mana biji kopo yang terbaik itu seperti apa. Kemudian kita ajarkan cara meracik mengetahui aromanya, membendakan setiap rasa. Kita juga mengajarkan membentuk atau melukis sebuah gambar termasuk nantinya adalah lambang Partai Perindo. Saya sangat memuji Perindo yang mau memberikan pelatihan untuk anak anak muda dan saya siap selalu memberikan ilmu," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
