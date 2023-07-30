Gelar Pelatihan Barista, Partai Perindo Diapresiasi Kaum Muda Riau

PEKANBARU - Pelatihan barista yang digelar DPW Partai Perindo Riau diapresiasi kaum muda. Ajeng, salah satu seserta mengaku sangat senang adanya pelatihan barista tersebut.

"Saya sangat senang sekali bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Ini sungguh bermanfaat bagi kami. Apalagi kegiatan ini diadakan secara gratis untuk perserta. Terima kasih Perindo," imbuh Ajeng, warga Pekanbaru, Minggu (30/7/2023).

Kegiatan yang dihelat Partai Perindo, yang ditetapkan KPU sebagai partai nomor urut 16 tersebut, yaitu untuk memberikan ilmu bagaimana meracik kopi yang standar sesuai cita rasa jika ingin membuka sebuah usaha seperti kafe.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPW Perindo Riau, Ketua DPW Partai Perindo Riau Sayed Abubakar Assegaf dan sejumlah pengurus Kartini Perindo Riau.

Dalam pelatihan ini, Perindo menghadirkan konsultan kafe di Riau yakni Bakir. Dalam pemaparannya, Bakir yang juga pemilik sejumlah kafe memberikan pemahaham dasar mengenai Barista.

"Kita memberikan pelatihan untuk pemula. Nanti mereka bisa memilih apakah menjadi bisa bekerja di kafe, jadi pemilik atau bisa jadi petani kopi yang berkwalitas. Kita mengajarkan bagaimana bisa menyajikan rasa kopi seperti latte, robusta arabica dan lainnya," ujar Bakir.