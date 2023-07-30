Bejat! Kakek di Lampung Timur Rudapaksa Remaja hingga Hamil 5 Bulan

LAMPUNG TIMUR - Seorang kakek berinisial AJ (69) merudapaksa tetangganya yang merupakan seorang pelajar hingga hamil 5 bulan. Korban berinisial RA berusia 14 tahun itu mengalami trauma, dan saat ini tengah dibawa di rumah aman oleh pihak keluarga serta kepolisian.

Kapolres Lampung Timur AKBP M Rizal Muchtar mengatakan, korban sudah lebih dari satu kali diperkosa oleh pelaku. Perbuatan bejat itu selalu dilakukan oleh pelaku di rumahnya.

"Pelaku ini biasa melakukan aksinya di sofa di rumahnya. Dilakukan memang pada saat keadaan sepi," ujar Rizal dalam keterangannya, Minggu (30/7/2023).

Rizal melanjutkan, akibat peristiwa itu, korban saat ini telah dikeluarkan dari sekolahnya.

Pihak keluarga yang tidak terima atas peristiwa itu kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Waway Karya Polres Lampung Timur.

BACA JUGA: RPA Partai Perindo Minta Polisi Tangkap Pelaku Pencurian dan Pemerkosaan SPG Showroom Mobil yang Masih Bebas

Berdasarkan laporan tersebut, kata Rizal, polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap tersangka dan mengamankan pakaian serta hasil visum korban sebagai barang bukti.

"Iya kami mendapatkan laporan dari pihak keluarganya, atas dasar itu jajaran dari Polsek Waway Karya melakukan penangkapan. Korban informasinya sudah tidak sekolah lagi," kata Kapolres.