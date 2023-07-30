Gandeng Perempuan Milenial Jepara, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Mengukir Kayu

JEPARA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung di Srikandi Ganjar memberdayakan perempuan milenial dengan menggelar pelatihan mengukir kayu bertema "Wood Engrave" di Desa Wonosari, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Melalui program-program yang kerap diadakan pendukung Ganjar Pranowo ini, generasi muda terstimulasi agar lebih kreatif dan inovatif.

Perwakilan Srikandi Ganjar Jateng Izzati Erni mengatakan, Jepara terkenal dengan seni ukir. Para perajin kriya memanfaatkan ukiran khas Jepara untuk dijadikan berbagai macam mebel.

"Kami mengadakan workshop kerajinan tangan mengukir kayu di Kabupaten Jepara. Banyak masyarakat yang fokus di bidang seni ukir yang menghasilkan berbagai macam produk seperti mebel, hiasan dinding, dan lain sebagainya," ujarnya, Minggu (30/7/2023).

Melalui pelatihan mengukir kayu, kata Erni, pihaknya berusaha menstimulasi para perempuan milenial di sini untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka di bidang kerajinan tangan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pelatihan tersebut sekaligus memberikan inspirasi bagi para peserta untuk membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kriya.

"Kami menstimulasi perempuan milenial di Kabupaten Jepara agar lebih mengapresiasi kebudayaan lokal di sini lewat pelatihan mengukir kayu. Dengan mengikuti pelatihan ini, mereka nantinya bisa berpeluang membuka usaha kriya di industri kreatif," tuturnya.

Erni mengimbau, generasi muda yang nantinya berkecimpung dalam bisnis kriya ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat di Jepara.

Srikandi Ganjar Jateng terinspirasi oleh bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dalam menggelar program pelatihan mengukir kayu.

"Kegiatan hari ini terinspirasi dari sosok Pak Ganjar yang men-support UMKM Indonesia, khususnya kebudayaan lokal di Jepara, yaitu seni ukir kayu," ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Srikandi Ganjar Jateng dan para peserta mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.