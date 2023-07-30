Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Gandeng Perempuan Milenial Jepara, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Mengukir Kayu

Diana Aslamiyyah , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |12:34 WIB
Gandeng Perempuan Milenial Jepara, Srikandi Ganjar Gelar Pelatihan Mengukir Kayu
Relawan Ganjar Adakan Pelatihan di Jepara Jateng
A
A
A

 

JEPARA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung di Srikandi Ganjar memberdayakan perempuan milenial dengan menggelar pelatihan mengukir kayu bertema "Wood Engrave" di Desa Wonosari, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Melalui program-program yang kerap diadakan pendukung Ganjar Pranowo ini, generasi muda terstimulasi agar lebih kreatif dan inovatif.

Perwakilan Srikandi Ganjar Jateng Izzati Erni mengatakan, Jepara terkenal dengan seni ukir. Para perajin kriya memanfaatkan ukiran khas Jepara untuk dijadikan berbagai macam mebel.

"Kami mengadakan workshop kerajinan tangan mengukir kayu di Kabupaten Jepara. Banyak masyarakat yang fokus di bidang seni ukir yang menghasilkan berbagai macam produk seperti mebel, hiasan dinding, dan lain sebagainya," ujarnya, Minggu (30/7/2023).

Melalui pelatihan mengukir kayu, kata Erni, pihaknya berusaha menstimulasi para perempuan milenial di sini untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas mereka di bidang kerajinan tangan.

Lebih lanjut dia mengatakan, pelatihan tersebut sekaligus memberikan inspirasi bagi para peserta untuk membuka usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kriya.

"Kami menstimulasi perempuan milenial di Kabupaten Jepara agar lebih mengapresiasi kebudayaan lokal di sini lewat pelatihan mengukir kayu. Dengan mengikuti pelatihan ini, mereka nantinya bisa berpeluang membuka usaha kriya di industri kreatif," tuturnya.

Erni mengimbau, generasi muda yang nantinya berkecimpung dalam bisnis kriya ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru sehingga bisa meningkatkan perekonomian keluarga dan masyarakat di Jepara.

Srikandi Ganjar Jateng terinspirasi oleh bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dalam menggelar program pelatihan mengukir kayu.

"Kegiatan hari ini terinspirasi dari sosok Pak Ganjar yang men-support UMKM Indonesia, khususnya kebudayaan lokal di Jepara, yaitu seni ukir kayu," ujarnya.

Dalam kegiatan ini, Srikandi Ganjar Jateng dan para peserta mendoakan Ganjar Pranowo agar menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement