Retas Ponsel Kapolda Jateng, Seorang Pria Ditangkap

SEMARANG – Aparat Subdirektorat Kejahatan Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menangkap hacker yang meretas ponsel pribadi Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi.

Informasi yang dihimpun, ada satu orang yang ditangkap. Tampak satu orang laki-laki dikerumuni beberapa orang yang diduga petugas Reskrimsus yang melakukan penangkapan.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto tak membantah adanya penangkapan tersebut ketika dikonfirmasi Minggu (30/7/2023) malam.

“Rencana Krimsus (Ditreskrimsus) mau merilis, Mas,” tulis Kombes Bayu via pesan WhatsApp, Minggu malam.

Kombes Bayu belum merinci ataupun membeber identitas tersangka. Termasuk keterangan lain perihal itu.