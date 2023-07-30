Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Retas Ponsel Kapolda Jateng, Seorang Pria Ditangkap

Eka Setiawan , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |22:50 WIB
Retas Ponsel Kapolda Jateng, Seorang Pria Ditangkap
Peretas HP Kapolda Jateng ditangkap. (Ist)
A
A
A

SEMARANG – Aparat Subdirektorat Kejahatan Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menangkap hacker yang meretas ponsel pribadi Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi.

Informasi yang dihimpun, ada satu orang yang ditangkap. Tampak satu orang laki-laki dikerumuni beberapa orang yang diduga petugas Reskrimsus yang melakukan penangkapan.

Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Stefanus Satake Bayu Setianto tak membantah adanya penangkapan tersebut ketika dikonfirmasi Minggu (30/7/2023) malam.

“Rencana Krimsus (Ditreskrimsus) mau merilis, Mas,” tulis Kombes Bayu via pesan WhatsApp, Minggu malam.

Kombes Bayu belum merinci ataupun membeber identitas tersangka. Termasuk keterangan lain perihal itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/337/3154052/peretasan-AzHC_large.jpg
Geger 700 Ribu Data Diretas Termasuk Seleksi CPNS, Kemhan: Kami Sedang Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/337/3140716/x_kpu-xJ0a_large.jpg
Medsos X Diretas Situs Judol, KPU Minta Bantuan BSSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/337/3100234/ilustrasi_peretasan-gq1l_large.jpg
Prakiraan Ancaman Siber Masih Mengintai Indonesia pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/510/3035478/akun-instagramnya-diretas-hacker-kejati-diy-lapor-polisi-m086FrKTW5.jpg
Akun Instagramnya Diretas Hacker, Kejati DIY Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/337/3034616/kabareskrim-akui-kesulitan-tangani-peretasan-server-pdn-kemenkominfo-AJSHfsYIua.jpg
Kabareskrim Akui Kesulitan Tangani Peretasan Server PDN Kemenkominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/338/3034220/polisi-dalami-sindikat-judi-online-lain-yang-retas-situs-pemerintah-NymguaEHp3.jpg
Polisi Dalami Sindikat Judi Online Lain yang Retas Situs Pemerintah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement