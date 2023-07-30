Srikandi Ganjar Ajak Milenial Simalungun Lestarikan Kuliner Adat Dayok Nabinatur

SIMALUNGUN- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Srikandi Ganjar Sumut membuka kelas pelatihan memasak makanan adat khas Simalungun, Dayok Nabinatur, di Sarimatondang, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Pengurus Srikandi Ganjar Sumut, Bina Safrina mengatakan, bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan kuliner yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Simalungun tersebut.

Dia berharap agar pelatihan ini bisa menjadi modal untuk mewarisi keterampilan membuat makanan adat Dayok Nabinatur kepada generasi muda Simalungun.

"Supaya milenial-milenial di Simalungun ini lebih mengedepankan masakan daerah. Juga beberapa milenial itu kan sudah keluar dari daerah, tapi setelah keluar dari daerah, mereka tetap tahu cara masaknya," ujar Bina, Minggu (30/7/2023).

Dayok Nabinatur memiliki nilai sejarah dan filosofi tersendiri bagi masyarakat Simalungun. Sebab, dahulu kuliner ini hanya dihidangkan untuk kalangan raja dan kaum bangsawan.

Namun, kini Dayok Nabinatur menjadi makanan yang biasa dihidangkan pada saat acara-acara adat dan pesta masyarakat Simalungun.

"Makanan ini sudah dibuat dari nenek moyang terdahulu. Filosofinya itu ayam yang dipotongnya lengkap, dimasak dengan lengkap ada kepalanya, paha, dada, hingga kakinya itu semua dimasak," ujarnya.

"Jadi, itu menggambarkan kesempurnaan, setelah mereka merasakan syukur, syukur mereka masih sempurna," lanjutnya.

Bina mengatakan, kegiatan yang terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo akan terus berlanjut. Dia merencanakan akan terus menggelar kegiatan yang memberdayakan perempuan milenial.