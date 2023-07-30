Tim Relawan Resmikan Posko Pemenangan Bacaleg DPR RI Arnod Sihite

HUMBAHAS - Ratusan tim relawan dan pemenangan Arnod Sihite meresmikan posko pemenangan di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut).

Diketahui, Arnod Sihite merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo, Dapil Sumut 2. Kedatangannya pun disambut dengan tari-tarian adat Batak dan dikalungkan bunga di posko pemenangan Arnod di Jalan Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Minggu (30/7/2023).

Arnod Sihite pun langsung bersujud di hadapan ibunya dengan meminta berkat dan doa agar dia bisa memenangkan Pileg 2024.

Tim Relawan pemenangan Arnod berkumpul untuk menciptakan strategi yang matang dan menjadi basis yang kuat untuk mensosalisasikan Arnod Sihite kepada masyarakat di kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Tim relawan dan pemenangan siap memenangkan Arnod Sihite menuju Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Salah satu mantan kepala sekolah SMA HKBP Dolok Sanggul mengatakan, di depan para tim relawan dan pemenangan bahwa Arnod sering memberi bantuan komputer kepada SMA nya.

Arnod Sihite berkeinginan agar anak-anak di sekolah maju di dalam pendidikan komputer.

Dirinya pun berjanji, jika terpilih jadi anggota DPR RI, Arnod bakal berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Humbahas.