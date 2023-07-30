Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bacaleg DPR RI Partai Perindo Arnod Sihite Sering Sumbang Komputer ke Sekolah

Aries Fernando Manalu , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |15:25 WIB
Bacaleg DPR RI Partai Perindo Arnod Sihite Sering Sumbang Komputer ke Sekolah
Arnod Sihite (Foto: iNews)
A
A
A

HUMBAHAS - Bacaleg DPR RI Dapil Sumut 2 dari Partai Perindo Arnod Sihite sering menyumbangkan komputer pada SMA HKBP Dolok Sanggul.

Hal tersebut disampampaikan mantan Kepala Sekolah SMA tersebut selepas acara peresmian posko pemenangan di Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut).

Ketadatangan Arnod Sihite ke peresmian posko tersebut disambut dengan tari-tarian adat Batak dan dikalungkan bunga di posko pemenangan Arnod di Jalan Dolok Sanggul, Kecamatan Dolok Sanggul, Minggu (30/7/2023).

Arnod Sihite pun langsung bersujud di hadapan ibunya dengan meminta berkat dan doa agar dia bisa memenangkan Pileg 2024.

Tim Relawan pemenangan Arnod berkumpul untuk menciptakan strategi yang matang dan menjadi basis yang kuat untuk mensosalisasikan Arnod Sihite kepada masyarakat di kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Tim relawan dan pemenangan siap memenangkan Arnod Sihite menuju Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Arnod Sihite berkeinginan agar anak-anak di sekolah maju di dalam pendidikan komputer. Dirinya pun berjanji, jika terpilih jadi anggota DPR RI, Arnod bakal berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Humbahas.

Halaman:
1 2
      
