Crivisaya Ganjar Tumbuhkan Kreativitas dan Inovasi ke Milenial Palembang

PALEMBANG- Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Generasi Alumni Muda Unsri dan Unila Bersama Ganjar (Crivisaya Ganjar) mengadakan seminar UMKM untuk milenial, di sebuah kafe, di Jalan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Koordinator Wilayah Crivisaya Ganjar Sumsel, Rangga Azza mengatakan, seminar UMKM bertajuk ‘Membangun Kreatif dan Inovatif Pelaku UMKM di Kota Palembang’, ini bertujuan agar dapat menumbuhkan kreatif dan inovatif mengenai UMKM bagi anak muda di Kota Palembang.

BACA JUGA: Komunitas Ojek Online Indonesia Nilai Ganjar Pranowo Bacapres Berprestasi dan Track Record Baik

“Kami mengadakan seminar UMKM untuk menumbuhkan kreatif dan inovatif pelaku UMKM di kota Palembang,” kata Rangga, Minggu (30/7/2023).

Dikatakan Rangga, seminar UMKM diikuti alumni muda dari Unversitas Sriwijaya dan komunitas UMKM di Kota Palembang.

Hal ini sejalan dengan tujuan Crivisaya Ganjar yang bertujuan memberikan dampak positif kepada para anak muda untuk menuju Indonesia Tangguh.

"Kami menghadirkan narasumber yang berkompeten, jadi mereka sangat antusias karena ingin mendapatkan ilmu baru tentang bagaimana inovasi dari UMKM itu sendiri,” ujar Rangga.

Rangga berharap setelah mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Crivisaya Ganjar, para anak muda bisa mendapatkan pengetahuan baru seputar UMKM.

“Kami ingin seiring sejalannya waktu, para pelaku UMKM harus dan sejalan dengan modernisasi sekarang ini,” ujarnya.

Pihaknya juga turut mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024 mendatang. Diakui nya, anak muda di Palembang sangat antusias terhadap sosok Ganjar Pranowo.

Alasannya, kata dia, Gubernur Jawa Tengah dua periode ini sangat dekat dengan anak muda. “Sudah tahu kan dari dulu sosok Ganjar Pranowo sudah naik dan beliau dekat dengan anak muda dan milenial,” kata Rangga.