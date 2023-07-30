Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Bejat! Ayah 3 Kali Rudapaksa Anak Kandung yang Baru Berusia 10 Tahun

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Minggu, 30 Juli 2023 |16:09 WIB
Bejat! Ayah 3 Kali Rudapaksa Anak Kandung yang Baru Berusia 10 Tahun
Ayah rudapaksa anak kandung ditangkap polisi (Foto : Istimewa)
A
A
A

OKUS - Apa yang dilakukan seorang ayah berusia 71 tahun ini sungguh bejat. Pelaku kini ditangkap tim Satreskrim Polres OKU Selatan lantaran tiga kali merudapaksa anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun.

Kasatreskrim AKP Biladi Ostin, mengatakan, perbuatan bejat tersangka terungkap setelah korban A (10) yang merupakan siswi SD kelas 6 sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan ayahnya dan menceritakan kejadian itu kepada guru disekolahnya NA (25).

“Gurunya yang kaget mendengarkan cerita korban langsung berinisiatif melapor ke SPKT Polres OKU Selatan, dan ditindaklanjuti oleh anggota kita,” katanya, Minggu (30/7/2023).

Berdasarkan laporan, petugas kepolisian Polres OKU Selatan bertindak cepat mengamankan tersangka yang ditangkap saat sedang melakukan aktivitas sehari harinya sebagai buruh pemecah batu.

Diketahui, aksi bejat yang dilakukan tersangka bukan pertama kalinya namun sudah tiga kali dilakukan tersangka. Bahkan saat melakukan aksi ketiga kalinya korban diikat di batu oleh tersangka karena mencoba melawan.

“Tersangka ini sehari-hari merupakan buruh pemecah batu mengaku melakukan perbuatan asusila tersebut sudah tiga kali di tempat terpisah,” katanya.

Dijelaskan bahwa perbuatan bejat tersangka pertama kali terjadi di rumahnya, kedua ditempat pemandian hingga dilokasi tempat tersangka berkerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/338/3172492/pemerkosaan-RhgZ_large.jpg
Bejat! Ustadz di Bekasi Nekat Perkosa Anak Angkat dan Keponakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/340/3162269/pemerkosaan-gOVj_large.jpg
Heboh! ‘Bos Mafia’ di Banten Perkosa Anak Tiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/340/3158492/pemerkosaan-HC4a_large.jpg
Bejat, 2 Pemuda Perkosa Gadis ABG di Depan Adiknya Ternyata Sudah Direncanakan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/340/3157833/pemerkosaan-n1hU_large.jpg
Biadab, Pria Ini Perkosa Bocah Perempuan saat Korban Sudah Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156499/pemerkosaan-u1YB_large.jpg
Duh! Penyandang Disabilitas Perkosa 2 Keponakannya, Videonya Disebar ke Internet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152120/biadab_buruh_di_serang_cabuli_anak_kandung_sejak_sd_hingga_sma-F2KR_large.jpg
Biadab! Buruh di Serang Cabuli Anak Kandung Sejak SD hingga SMA
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement