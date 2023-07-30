Bejat! Ayah 3 Kali Rudapaksa Anak Kandung yang Baru Berusia 10 Tahun

OKUS - Apa yang dilakukan seorang ayah berusia 71 tahun ini sungguh bejat. Pelaku kini ditangkap tim Satreskrim Polres OKU Selatan lantaran tiga kali merudapaksa anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun.

Kasatreskrim AKP Biladi Ostin, mengatakan, perbuatan bejat tersangka terungkap setelah korban A (10) yang merupakan siswi SD kelas 6 sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan ayahnya dan menceritakan kejadian itu kepada guru disekolahnya NA (25).

“Gurunya yang kaget mendengarkan cerita korban langsung berinisiatif melapor ke SPKT Polres OKU Selatan, dan ditindaklanjuti oleh anggota kita,” katanya, Minggu (30/7/2023).

Berdasarkan laporan, petugas kepolisian Polres OKU Selatan bertindak cepat mengamankan tersangka yang ditangkap saat sedang melakukan aktivitas sehari harinya sebagai buruh pemecah batu.

Diketahui, aksi bejat yang dilakukan tersangka bukan pertama kalinya namun sudah tiga kali dilakukan tersangka. Bahkan saat melakukan aksi ketiga kalinya korban diikat di batu oleh tersangka karena mencoba melawan.

“Tersangka ini sehari-hari merupakan buruh pemecah batu mengaku melakukan perbuatan asusila tersebut sudah tiga kali di tempat terpisah,” katanya.

Dijelaskan bahwa perbuatan bejat tersangka pertama kali terjadi di rumahnya, kedua ditempat pemandian hingga dilokasi tempat tersangka berkerja.