HOME NEWS INTERNATIONAL

Putra Presiden Kolombia Ditahan Atas Tuduhan Pencucian Uang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |10:20 WIB
Putra Presiden Kolombia Ditahan Atas Tuduhan Pencucian Uang
Nicolas Petro. (Foto: Reuters)
A
A
A

BOGOTA - Nicolas Petro, putra Presiden Kolombia Gustavo Petro, telah ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang dan pengayaan gelap, kata kantor jaksa agung.

Politikus di Provinsi Atlantico, Nicolas menyambut baik ketika penyelidikan pertama kali dimulai pada Maret. Dia sebelumnya dituduh menerima uang dari pengedar narkoba sebagai imbalan untuk memasukkan mereka dalam upaya perdamaian ayahnya untuk mengakhiri perselisihan sipil.

Nicolas membantah tuduhan itu, menyebutnya tidak berdasar dan berbahaya.

Mantan istri Nicolas, Daysuris del Carmen Vasquez juga ditangkap atas tuduhan pencucian uang dan pelanggaran data pribadi. Awal tahun ini Vasquez mengatakan kepada media lokal bahwa dua orang yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba telah memberikan uang kepada Nicolas untuk kampanye ayahnya.

Putra presiden dibawa dengan pesawat ke markas kantor kejaksaan agung di ibu kota Bogota dari kota Barranquilla, menurut sumber dari kepolisian dan kejaksaan pada Sabtu, (29/7/2023)

Media Kolombia menayangkan video keduanya dikawal ke pesawat pemerintah oleh agen keamanan dengan kendaraan lapis baja dan sepeda motor.

Halaman:
1 2 3
      
