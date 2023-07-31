Lagi, Petugas Damkar Tewas saat Padamkan Api Kebakaran Hutan Kanada

Petugas damkar meninggal saat memadamkan kebakaran hutan di Kanada (Foto: Reuters)

KANADA - Seorang petugas pemadam kebakaran (damkar) ketiga telah meninggal di Kanada saat berjuang melawan musim kebakaran terburuk di negara itu sepanjang sejarah.

Pihak berwenang mengatakan petugas pemadam kebakaran tewas saat menangani kebakaran Donnie Creek di dekat Fort St John, di provinsi barat British Columbia.

Orang-orang mengevakuasi daerah lebih jauh ke selatan di provinsi itu, dekat perbatasan Amerika Serikat (AS), karena kebakaran di luar kendali.

Sepertiga dari semua kebakaran yang saat ini berkobar di Kanada terjadi di British Columbia.

Sejauh musim ini, kebakaran hutan Kanada telah membakar sekitar 30 juta hektar lahan - lebih banyak dari luas daratan Korea Selatan (Korsel) atau Kuba.

Penduduk di kota Osoyoos, di selatan provinsi itu, dan daerah sekitarnya diminta untuk mengungsi pada Sabtu (29/7/2023) malam setelah kebakaran yang berasal dari negara bagian Washington barat laut AS melintas ke Kanada.

Orang-orang di kota membagikan foto api yang mendekat di media sosial, termasuk gambar di atas.