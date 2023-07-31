Perawat AS dan Anaknya Diculik di Haiti, Deplu AS Lakukan Kontak Rutin dengan Otoritas Terkait

HAITI - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan telah mengetahui laporan tentang seorang perawat dan anaknya telah diculik di Haiti.

Deplu AS langsung melakukan "kontak rutin" dengan otoritas Haiti.

Menurut badan amal Kristen tempat dia bekerja, El Roi Haiti dalam sebuah pernyataan, Alix Dorsainvil sedang bekerja di pelayanan masyarakat dekat Port-au-Prince ketika dia ditangkap.

Dorsainvil diketahui adalah istri direktur dan pendiri El Roi Haiti, Sandro Dorsainvil. Usia dan jenis kelamin anak tidak diketahui.

"Alix adalah orang yang sangat penyayang dan penyayang yang menganggap Haiti sebagai rumahnya dan orang Haiti sebagai teman dan keluarganya," tambah pernyataan dari El Roi Haiti.

Badan amal itu juga mengatakan pihaknya sedang bekerja untuk mengamankan kembalinya pasangan itu dengan aman.

Pejabat di Haiti telah mengimbau masyarakat internasional untuk membantu memutus cengkeraman geng bersenjata di negara itu.

Insiden itu terjadi beberapa hari setelah AS mengeluarkan peringatan tingkat empat "jangan bepergian" karena penculikan, kejahatan, kerusuhan sipil, dan 'infrastruktur perawatan kesehatan yang buruk' di pulau itu.