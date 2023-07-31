4 Awak Tentara Australia yang Hilang Usai Helikopter Jatuh saat Latihan Perang Bersama AS, Dinyatakan Tewas

4 tentara Australia yang hilang usai pesawat jatuh dinyatakan meninggal (Foto: ADF via AP)

PERTH - Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada Senin (31/7/2023) mengatakan empat anggota awak pesawat tentara Australia yang berada di atas helikopter yang jatuh ke laut pada Jumat (28/7/2023) kini telah dinyatakan tewas.

Upaya penyelamatan Kapten Danniel Lyon, Letnan Maxwell Nugent, Warrant Officer Kelas Dua Joseph Laycock dan Kopral Alexander Naggs kini telah beralih ke upaya untuk memulihkan jenazah mereka.

“Hilangnya keempat orang ini sama pentingnya dan bermakna dengan hilangnya siapa pun yang pernah mengenakan seragam negara kita. Jika benar, seperti yang kita bayangkan, mereka meninggal pada Jumat malam membuat perbedaan,” terangnya, dikutip CNN.

Para kru terpaksa "mengarahkan" helikopter MRH-90 Taipan ke laut dekat Pulau Hamilton di lepas pantai timur Australia pada Jumat (28/7/2023) malam, selama latihan yang merupakan bagian dari latihan bersama dengan Amerika Serikat (AS).

Puing-puing helikopter MRH-90 yang signifikan kini telah ditemukan, kata Marles, yang mengindikasikan orang-orang itu kemungkinan tewas dalam insiden “bencana” yang terjadi pada Jumat (28/7/2023) malam.

Marles mengatakan upaya pemulihan yang melibatkan ratusan personel pasukan pertahanan sedang berlangsung.

Dia mengatakan akan ada "penyelidikan penuh" untuk memahami dengan tepat apa yang terjadi.