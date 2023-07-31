Berkemah dengan Sang Ibu, Bocah 8 Tahun Selamat dari Serangan Puma di Dekat Danau

NEW YORK - Seorang anak berusia 8 tahun menderita luka ringan setelah diserang oleh puma di Taman Nasional Olimpiade Washington pada Sabtu (29/7/2023) malam.

Menurut rilis berita dari National Park Service, anak itu sedang berkemah dengan ibu mereka di Lake Angeles, di daerah Heart O' the Hills di selatan Port Angeles ketika puma itu menyerang.

“Predator kucing dengan santai meninggalkan serangannya setelah diteriaki dan diteriaki oleh ibu anak itu," kata layanan taman, dikutip CNN.

Rilis itu menyatakan personel taman diberitahu tentang serangan itu pada pukul 18:30 dan dengan cepat merespons.

Anak tersebut mengalami “luka ringan” dan dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi lebih lanjut. Staf taman mengantar keluarga itu kembali ke ujung jalan setapak.

Usai kejadian itu, staf mengevakuasi semua pekemah di area Lake Angeles dan menutup area Lake Angeles dan Heather Park hingga pemberitahuan lebih lanjut.

“Karena sifat ekstrem dari insiden ini, kami menutup area Danau Angeles dan beberapa jalur di sekitarnya,” kata ahli biologi satwa liar Taman Nasional Olimpiade Tom Kay dalam rilis berita.