Diduga Minum Racun, Pekerja Ditemukan Tewas di Kebun Sawit

Mayat ditemukan di kebun sawit. (Ilustrasi/Freepik)

JAMBI – Diduga keracunan, seorang pria kelahiran Purbalingga, Satirin (42), ditemukan meninggal dunia. Mayat korban ditemukan di kebun sawit yang berada di Dusun Bloteng Desa Teluk Rendah Ulu Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Sabtu, 29 Juli 2023 malam.

Kapolres Tebo, AKBP I Wayan Arta Ariawan, melalui Kasat Reskrim Polres Tebo AKP Rezka Anugras, membenarkan penemuan mayat ini.

"Iya, ada penemuan jasad di Bloteng Desa Teluk Rendah Ulu," kata kasat, Minggu, 30 Juli 2023.

Dikatakan Rezka, jasad Satirin pertama kali ditemukan Firdaus Pakpahan bersama rekan-rekannya yang bekerja di kebun milik Robinum Nainggolan, di desa tersebut.

Satirin diketahui baru 2 bulan bekerja sebagai tukang semprot di kebun tersebut.

Rezka mengatakan, dari keterangan para saksi, sekitar pukul 07.00 WIB, korban bersama rekan-rekannya dikumpulkan pemilik kebun kemudian pergi untuk bekerja.

Kemudian, pukul 12.00 WIB, korban pulang ke pondoknya untuk beristirahat. Korban sempat bertemu Firdaus Papahan.

Sekitar pukul 13.00 WIB, Firdaus pergi hendak membeli rokok.

Namun di perjalanan, dia melihat sepeda motor korban tergeletak di pinggir jalan setapak.

Karena kondisi motor Firdaus rusak, dia pun mengunakan motor korban untuk pergi membeli rokok.

Kemudian, dia menjemput istrinya sambil membawa tali untuk menarik sepeda motornya yang rusak.

Sekitar pukul 18:00 WIB, Firdaus pergi mengembalikan sepeda motor korban. Motor tersebut di antaranya ke pondok tempat korban tinggal.

Setiba di pondok korban, Firdaus melihat kondisi pintu pondok dalam keadaan terbuka.

Merasa curiga, Firdaus langsung menghubungi rekan-rekannya dan berupaya mencari keberadaan korban di sekitar pondok, namun tak kunjung ditemukan.

Selanjutnya, Firdaus bersama rekan-rekannya menuju lokasi tempat ditemukannya sepeda motor korban untuk melanjutkan pencarian.

Sekitar 40 meter dari lokasi ditemukannya sepeda motor korban, Firdaus bersama rekan-rekannya menemukan galon warna hijau ukuran 5 liter yang berisi racun rumput.