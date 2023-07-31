Gelar Latgab, TNI AL Tembakkan Empat Rudal

JAKARTA - TNI Angkatan Laut (TNI AL) berhasil menembakkan 4 Rudal yang berbeda di wilayah perairan Laut Jawa pada pelaksanaan Manuver Lapangan (Manlap) Latihan Gabungan (Latgab) TNI di wilayah Kogabwilhan II, Senin (31/7/2023).

Komando Tugas Laut Gabungan (Kogaslagab TNI) 2023 telah menghancurkan kapal sasaran dengan menembakkan 4 Rudal anti kapal permukaan.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengatakan, bahwa TNI telah berhasil melaksanakan penembakan rudal strategis pada Operasi Laut Gabungan dalam Latgab TNI kali ini, setelah melaksanakan penembakan rudal strategis dari KRI dilanjutkan dengan penembakan dari unsur udara F-16.

"Ini menjadi kebanggaan kita bersama untuk meningkatkan profesionalisme para prajurit TNI baik Darat, Laut, Udara dan besok akan dilanjutkan dengan operasi Gabungan TNI," kata Yudo melalui keterangan resminya, Senin (31/7/2023).