Begini Cara Satgas Yonif PR 330/Tri Dharma Bangkitkan Asa Anak-Anak Papua

BILOGAI - Suasana hening sontak berubah tatkala sorak sorai suara ratusan siswa SD bergemuruh menyambut kedatangan personel Satgas Yonif Para Raider 330/Tri Dharma. Pagi itu, para Ksatria Tri Dharma hadir untuk membagikan ratusan kaus dan tas kepada Siswa SD YPPK Bilogai, di Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, pada Senin (31/7/2023).

Wadansatgas Mayor Inf Riska selaku koordinator di lapangan mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangkitkan semangat dan motivasi belajar anak-anak di Intan Jaya. "Hari ini kami bagikan tas dan baju kepada +/- 400 murid SD YPPK Bilogai dari kelas 1 sd 6, supaya mereka semangat dan rajin bersekolah untuk meraih cita-cita,” ucap dia.

"Terima kasih banyak kepada Satgas 330 yang telah membagikan kaos dan tas kepada 400 anak SD YPPK Bilogai,” ungkap bapak Stevanus Sondegau, selaku kepala sekolah.

Mayor Inf Dedy Pungky, selaku Dansatgas menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian dan bukti partisipasi para prajurit Tri Dharma untuk turut memajukan dunia pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa.

"Terima kasih kepada Pangkostrad, Pangdivif 1 dan Yayasan Karunia Merah Putih sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan aman, tertib dan lancar. Semoga dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar anak-anak,” tegas Dansatgas.

(Qur'anul Hidayat)