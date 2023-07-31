Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Heboh Sejumlah Siswa Diduga Dicabuli Oknum Guru di Lampung

Ira Widyanti , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |16:48 WIB
Heboh Sejumlah Siswa Diduga Dicabuli Oknum Guru di Lampung
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
LAMPUNG - Tangkapan layar percakapan wali murid tentang seorang oknum guru yang diduga melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap sejumlah murid beredar luas. Polisi melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

Dalam tangkapan layar yang diterima MNC Portal, perbincangan sejumlah wali murid itu terjadi dalam group WhatsApp Kelas II C. Dari informasi yang dihimpun, mereka adalah wali murid di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) I Kota Bandarlampung.

"Anakku habis dipegang-pegang sama guru agama, katanya anak cewek pernah dipegang katanya," tulis seorang wali murid.

Kemudian, pesan dari salah satu wali murid itu pun ditanggapi oleh wali murid lainnya. "Ini saya tanya q (anak saya), iya bener bun, saya juga enggak suka saya, nanti biar suami saya aja yang langsung bilang ke sekolahnya," jawab salah seorang wali murid.

"Oh guru tahfiz ya, pelajaran terakhir," tambah salah seorang wali murid lagi.

Saat dikonfirmasi soal kabar tersebut, Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung, Kompol Dennis Arya Putra mengatakan akan melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut.

