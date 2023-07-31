Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Geger, Warga Merangin Temukan Mayat Membusuk di Perkebunan Sawit

Geger, Warga Merangin Temukan Mayat Membusuk di Perkebunan Sawit
Penemuan mayat di perkebunan sawit. (Foto: Dok Nanang)
A
A
A

MERANGIN - Warga Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi, digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk dengan tertelungkup di perkebunan kelapa sawit warga, Senin (31/7/2023) pukul 10.30 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, korban ditemukan pertama kali oleh warga saat pulang memanen di kebun sawit. Warga yang melihat ada mayat dengan posisi tertelungkup, langsung melapor ke pihak kepolisian.

 BACA JUGA:

Pihak kepolisian Polsek Tabir Selatan langsung mendatangi lokasi ditemukan mayat dengan membawa tim kesehatan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mayat tersebut.

Kapolsek Tabir Selatan AKP Fatkhur Rohman saat dikonfirmasi membenarkan ada penemuan mayat di wilayahnya.

 BACA JUGA:

"Ya korban atas nama Widadi (41) warga Desa Sungai Sahut. Dari hasil autopsi, tim kesehatan tidak menemukan bekas luka di tubuh korban. Sehingga disimpulkan korban meninggal dunia akibat kelelahan atau serangan jantung. Bahkan sepeda motor korban dan perlengkapan tas korban juga tak jauh dari korban ditemukan," jelas Fathur Rohman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement