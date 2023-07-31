Geger, Warga Merangin Temukan Mayat Membusuk di Perkebunan Sawit

MERANGIN - Warga Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Jambi, digegerkan dengan penemuan mayat yang sudah membusuk dengan tertelungkup di perkebunan kelapa sawit warga, Senin (31/7/2023) pukul 10.30 WIB.

Informasi yang berhasil dihimpun, korban ditemukan pertama kali oleh warga saat pulang memanen di kebun sawit. Warga yang melihat ada mayat dengan posisi tertelungkup, langsung melapor ke pihak kepolisian.

Pihak kepolisian Polsek Tabir Selatan langsung mendatangi lokasi ditemukan mayat dengan membawa tim kesehatan dan sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mayat tersebut.

Kapolsek Tabir Selatan AKP Fatkhur Rohman saat dikonfirmasi membenarkan ada penemuan mayat di wilayahnya.

"Ya korban atas nama Widadi (41) warga Desa Sungai Sahut. Dari hasil autopsi, tim kesehatan tidak menemukan bekas luka di tubuh korban. Sehingga disimpulkan korban meninggal dunia akibat kelelahan atau serangan jantung. Bahkan sepeda motor korban dan perlengkapan tas korban juga tak jauh dari korban ditemukan," jelas Fathur Rohman.