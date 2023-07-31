Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Gara-Gara Warga Bakar Sampah, Lahan Ujung Landasan Bandara Adisutjipto Terbakar

Erfan Erlin , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |15:20 WIB
Gara-Gara Warga Bakar Sampah, Lahan Ujung Landasan Bandara Adisutjipto Terbakar
Foto: Tangkapan layar
A
A
A

DIY - Kebakaran melanda ujung runway 27 Bandara Adisutjipto. Kebakaran tersebut terjadi hari Minggu (31/8/2023) sekira pukul 15.31 WIB. Tidak ada korban dalam peristiwa Kebakaran ini. Kebakaran ini juga tidak sempat mengganggu operasional bandara.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengakui adanya kebakaran tersebut. Sumber kebakaran terjadi akibat seorang warga yang diduga melakukan pembakaran sampah di selokan luar pagar yang lokasinya sangat dekat dengan pagar parimeter.

"Embusan angin yang cukup kencang (150/13kt ) mengakibatkan sampah yang berisi percikan api terbang dan hinggap pada ilalang yang tumbuh di area bandara sehingga menimbulkan kebakaran,” ujarnya.

 BACA JUGA:

Pandu mengatakan kepulan asap terpantau oleh personel tower yang segera menginformasikan kepada petugas bandara. Selanjutnya 3 kendaraan Pemadam Kebakaran dari Bandara dan Lanud Adisutipto segera melakukan pemadaman dan melokalisir api di lokasi.

Api sempat sulit dipadamkan karena luasnya lahan yang terbakar. Pihak bandara mendapat perbantuan beberapa kendaraan pemadam kebakaran dari Kabupaten Bantul, Sleman dan Damkar Kota Yogyakarta.

Dari hasil pemantauan CCTV pada seluruh area bandara, patut diduga terdapat salah seorang pria melakukan pembakaran sampah pada area selokan timur pagar parimeter bandara. AVSEC Bandara Adisutjipto menangkap dan menyerahkan terduga pelaku kepada petugas penyidik POM AU untuk proses lebih lanjut.

 BACA JUGA:

"Pihak Pom AU masih memeriksa yang bersangkutan," terang dia

Pandu menambahkan, PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta khususnya tim yang membidangi dalam hal ini adalah ARFF telah sigap dan sesegera mungkin merespons kejadian kebakaran. ARFF langsung melakukan pemadaman atas kejadian kebakaran di ujung runway 27 Bandara Adisutjipto Yogyakarta, sehingga api dapat segera dipadamkan dan tidak mengganggu operasional penerbangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595//kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183503//kebakaran_gudang_kembang_api_di_sao_paulo_brasil-1fgr_large.jpg
Gudang Kembang Api Terbakar Hebat di Brasil, Seorang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183265//kebakaran_menghanguskan_sebuah_pagoda_di_dalam_kuil-JUDj_large.jpeg
Kebakaran Landa Kuil Berusia 1.500 Tahun di China, Pagoda Megah Hancur Dilalap Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/338/3182856//toko_kain_terbakar_di_fatmawati-KmO6_large.jpg
Ruko Kain di Fatmawati Terbakar, 16 Mobil Pemadam Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182407//komisi_yudisial-A98l_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Terbakar, Komisi Yudisial Turun Tangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/18/3182405//ilustrasi-ADiV_large.jpg
Kebakaran Gudang Parfum Turki Tewaskan 6 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement