Gara-Gara Warga Bakar Sampah, Lahan Ujung Landasan Bandara Adisutjipto Terbakar

DIY - Kebakaran melanda ujung runway 27 Bandara Adisutjipto. Kebakaran tersebut terjadi hari Minggu (31/8/2023) sekira pukul 15.31 WIB. Tidak ada korban dalam peristiwa Kebakaran ini. Kebakaran ini juga tidak sempat mengganggu operasional bandara.

General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta, Agus Pandu Purnama mengakui adanya kebakaran tersebut. Sumber kebakaran terjadi akibat seorang warga yang diduga melakukan pembakaran sampah di selokan luar pagar yang lokasinya sangat dekat dengan pagar parimeter.

"Embusan angin yang cukup kencang (150/13kt ) mengakibatkan sampah yang berisi percikan api terbang dan hinggap pada ilalang yang tumbuh di area bandara sehingga menimbulkan kebakaran,” ujarnya.

BACA JUGA:

Pandu mengatakan kepulan asap terpantau oleh personel tower yang segera menginformasikan kepada petugas bandara. Selanjutnya 3 kendaraan Pemadam Kebakaran dari Bandara dan Lanud Adisutipto segera melakukan pemadaman dan melokalisir api di lokasi.

Api sempat sulit dipadamkan karena luasnya lahan yang terbakar. Pihak bandara mendapat perbantuan beberapa kendaraan pemadam kebakaran dari Kabupaten Bantul, Sleman dan Damkar Kota Yogyakarta.

Dari hasil pemantauan CCTV pada seluruh area bandara, patut diduga terdapat salah seorang pria melakukan pembakaran sampah pada area selokan timur pagar parimeter bandara. AVSEC Bandara Adisutjipto menangkap dan menyerahkan terduga pelaku kepada petugas penyidik POM AU untuk proses lebih lanjut.

BACA JUGA:

"Pihak Pom AU masih memeriksa yang bersangkutan," terang dia

Pandu menambahkan, PT Angkasa Pura I Bandara Adisutjipto Yogyakarta khususnya tim yang membidangi dalam hal ini adalah ARFF telah sigap dan sesegera mungkin merespons kejadian kebakaran. ARFF langsung melakukan pemadaman atas kejadian kebakaran di ujung runway 27 Bandara Adisutjipto Yogyakarta, sehingga api dapat segera dipadamkan dan tidak mengganggu operasional penerbangan.