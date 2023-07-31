Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Menparekraf Sandiaga Uno Ajak Pelaku UMKM di Gresik Perkuat Digitalisasi untuk Bangkitkan Ekonomi

Agus Ismanto , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:16 WIB
Menparekraf Sandiaga Uno Ajak Pelaku UMKM di Gresik Perkuat Digitalisasi untuk Bangkitkan Ekonomi
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

GRESIK - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Gresik, Jawa Timur, untuk terus mengasah kemampuan teknologi digital.

Hal ini untuk membangkitkan sektor ekonomi dan membuka lapangan kerja. Sandi mengatakan potensi UMKM di era digitalisasi berpotensi membuka lapangan kerja terbukti dengan peningkatan kunjungan wisatawan yang berkunjung di Gresik. Di antaranya wisata religi, destinasi wisata heritage Bandar Grisse dan wisata desa.

Sandiaga menyampaikan hal itu saat berdialog dengan dengan ratusan pelaku UMKM di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro Gresik pada Minggu (30/7/2023) malam.

Diskusi bertajuk 'ngopi bareng mas sandi' ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, forum pimpinan daerah (Forkopimda) Gresik dan instansi terkait.

Pada kesempatan ini, menteri yang juga menjabat Ketua Bappilu DPP PPP ini mengapresiasi pelaku ekonomi kreatif di Gresik yang berhasil meningkatkan wisatawan yang berkunjung di wisata religi, destinasi wisata heritage Bandar Grisse dan wisata desa.

