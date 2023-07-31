Keluhan Ibu Rumah Tangga Soal Kebutuhan yang Mahal, Menparekraf: Dapat Diatasi dengan Pemanfaatan Teknologi Digital

GRESIK – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pemanfaatan teknologi digital dapat diterapkan di berbagai sisi.

Salah satunya yakni untuk menjawab keluhan ibu rumah tangga soal harga kebutuhan rumah tangga yang terus merangkak naik.

Sandiaga menyampaikan hal itu saat berdialog dengan dengan ratusan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro Gresik pada Minggu (30/7/2023) malam.

Diskusi bertajuk 'ngopi bareng mas sandi' ini dihadiri Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, forum pimpinan daerah (Forkopimda) Gresik dan instansi terkait.

Dia menjelaskan ekonomi kreatif mampu memangkas biaya yang tidak perlu sehingga memangkas waktu dari hulu sampai ke hilir sehingga lebih efisien/ dan harganya terpantau.