Gus-Gus Ganjar Gelorakan Perangi Narkoba ke Anak Muda di Surabaya

SURABAYA - Sukarelawan Gus-Gus Nusantara (GGN) terus menggelar kegiatan yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya di Jawa Timur (Jatim).

Berkolaborasi dengan Pinter Kampus, para pendukung Ganjar Pranowo itu menyelenggarakan seminar mengenai Perang Bahaya Narkoba yang bertajuk ‘Bisakah Pendekatan Rehabilitasi Dibanding Pidana Penjara’ di Warung Mbah Cokro, Surabaya, Jawa Timur.

Koordinator Wilayah (Korwil) GGN Jatim, Nadhrunna’im Abdillah mengatakan kegiatan seminar ini sengaja diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan kepada anak muda agar dapat memerangi narkoba.

“Kita harus memerangi narkoba dari fundamental atau basis,” kata Nadhrunna’im, Senin (31/7/2023).

Seminar ini diisi oleh narasumber kompeten yaitu Zaidan Bin Madi selaku Duta Anti Narkoba BNNP Jawa Timur dan Pakar Hukum Tata Negara Umar Faruq.

Pria yang akrab disapa Naim itu berharap, pasca-seminar tersebut para anak muda khususnya di Surabaya mendapatkan pesan ataupun pengetahuan baru tentang bahaya narkoba.

"Kami bisa memberikan sebuah pengetahuan di mana bahaya narkoba, sangat berbahaya untuk kaum muda dan kemudian memberikan pengetahuan atau sosialisasi untuk anak muda itu, bahwa ada kegiatan yang bisa untuk mencegah bahaya narkoba,” kata Naim.

Naim mengutarakan seminar ini terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo yang selalu memiliki terobosan untuk mencegah narkoba khususnya bagi anak muda.

“Bapak Ganjar juga concern di bidang itu, di mana memiliki terobosan untuk mencegah bahaya narkoba terutama di anak muda,” ujar Naim.

Seminar yang diselenggarakan GGN ini mendapatkan respons positif dari anak muda di Surabaya. Hal ini dikarenakan didukung dua narasumber kompeten di bidangnya.

“Respons dari peserta sendiri, alhamdulillah sangat antusias,” ucap Naim.