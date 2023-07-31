Advertisement
HOME NEWS JABAR

Viral Kampung Miliarder Garut dengan Deretan Rumah Mewah, Milik Para Pengusaha Tas

II Solihin , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |11:27 WIB
Viral Kampung Miliarder Garut dengan Deretan Rumah Mewah, Milik Para Pengusaha Tas
Rumah mewah di Kampung Miliarder Garut. (Foto: iNews)
GARUT - Viral adanya kampung di Garut, Jawa Barat dengan deretan rumah mewah dan megah seperti di kota-kota besar. Netizen menyebutnya sebagai kampung miliarder rumah megah para pengusaha tas.

Rumah mewah dan megah di kampung terpencil yang berada di kaki Gunung Mandalawangi, Dusun Pangauban, Desa Jangkurang, Kecamatan Leles, Garut.

 BACA JUGA:

Deretan rumah megah itu seperti istana yang bergaya ornamen Eropa kuno, pemilik rumah mewah dan megah itu bukan pejabat ataupun selebritis melainkan milik para pengusaha yang sukses menekuni usaha sebagai perajin tas.

Kebanyakan masyarakat di kampung miliarder itu berprofesi sebagai perajin tas, macam-macam tas dibuat warga kampung tersebut mulai dari tas sekolah anak, tas pinggang dan berbagai jenis tas lainnya.

 BACA JUGA:

Tas yang dihasilkan warga di kampung tersebut dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan omset yang dihasilkan dari penjualan tas tersebut sangat fantastis bernilai hingga ratusan juta rupiah.

Pengusaha tas, yakni asep assikin mengatakan awal mula merintis usaha sebagai perajin tas sejak tahun 2005-2006. Dia mengatakan, hampir 70% di Kampung Pangauban ini menekuni bidang usaha pembuatan tas.

“Bangunan rumah megah yang berjejer di Kampung Pangauban ini masih terbilang baru dibuat hasil dari penjualan tas yang ditekuni sejak puluhan tahun,” jelas dia.

