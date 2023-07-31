Viral Video Aliran Sesat di Masjid Bandung, Polisi: Kegiatan Syiah Pimpinan Abah Yusuf!

BANDUNG - Sebuah video viral di media sosial (medsos) yang memperlihatkan ritual keagamaan yang diduga dilakukan oleh aliran sesat. Diketahui, kejadian tersebut terjadi di sebuah masjid di wilayah Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Kapolsek Sukasari, Kompol Darmawan mengatakan, jika ritual keagamaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan kelompok kebudayaan yang dipimpin Abah Yusuf.

"Ini kegiatan Asyura yang dilakukan Kabuyutan, dipimpin Abah Yusuf," ucap Darmawan, Senin (31/7/2023).

Darmawan pun tak menampik, jika ritual kegamaan tersebut menyatu dengan kegiatan kelompok Syiah.

"Memang salah satu ada kegiatan Syiah. Nah kelompok PPNKRI kurang setuju terhadap kegiatan tersebut yang seakan akan membantu kegiatan Kabuyutan (kelompok kebudayaan)," ujar Darmawan.

"Kami selalu melakukan konsolidasi baik terhadap kelompok Syiah, Kabuyutan melakukan edukasi supaya ke depan kegiatan dilakukan secara sesuai dengan aturan,"lanjutnya.

Darmawan juga membenarkan bahwa adanya protes dari masyarakat soal aktivitas kebudayaan tersebut. Sebab, mereka menggunakan masjid sebagai tempat dilakukannya ritual keagamaan itu.