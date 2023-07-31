Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pura-Pura Nanya, 2 Begal Bersenjata Rampas Motor Warga

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |18:53 WIB
Pura-Pura Nanya, 2 Begal Bersenjata Rampas Motor Warga
Ilustrasi begal (Foto: Antara)
A
A
A

GARUT - Aksi begal merampas motor kembali terjadi di kawasan Garut Selatan. Dua pelaku bersenjata golok melancarkan aksinya di jalan lingkungan Kampung Bendungan, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong.

Di lokasi tersebut, tersangka berinisial IL dan OV melakukan perampasan sepeda motor matic jenis Honda Beat milik seorang pemuda bernama Eki.

Kapolres Garut AKBP Rohman Yonky Dilatha mengatakan, modus kedua begal tersebut sebelum merampas motor korban adalah pura-pura bertanya.

"Kejadian Rabu (26/7/2023) pekan lalu dengan modus pura-pura bertanya. Saat mendekat salah satu tersangka yaitu OV, mengacungkan golok hingga berjarak sekitar 1 cm dengan leher korban," kata AKBP Rohman Yonky Dilatha, di Mapolres Garut, Senin (31/7/2023).

OV memaksa korban untuk turun dari motor yang dikendarai korban. Lantaran takut, korban langsung turun hingga motor miliknya diambil secara paksa.

"Sementara seorang tersangka lain, yaitu IL berada di atas motornya sambil mengawasi keadaan sekitar. Diketahui, kedua begal ini sebelumnya berboncengan ke TKP sebelum beraksi," katanya.

Korban yang menjauh dari kedua pelaku begal itu kemudian berteriak agar perampasan yang ia alami diketahui warga. Benar saja, warga yang mendengar teriakan Eki langsung keluar rumah.

"Korgan berteriak maling, sementara pelaku OV ini mencoba mengejar sambil mengacungkan golok. Kebetulan teriakan korban didengar warga mengejar kedua pelaku," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
