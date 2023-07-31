Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Kesal Mantan Istri Kawin Lagi, Pria Ini Bakar Rumah Eks Mertua

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |20:55 WIB
Kesal Mantan Istri Kawin Lagi, Pria Ini Bakar Rumah Eks Mertua
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

TEBINGTINGGI - Polisi menangkap seorang pria berinisial MY di Jalan Penghubung, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada Jumat 28 Juli 2023 malam lalu.

MY ditangkap karena patut diduga membakar rumah milik mantan mertuanya yang berlokasi di Jalan Penghubung, Kelurahan Persiakan, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi pada Minggu, 2 Juli 2023.

 BACA JUGA:

Saat kejadian, pemilik rumah tengah berjualan. Ia kemudian mendapat kabar dari tetangganya kalau rumahnya terbakar. Pemilik rumah langsung pulang dan melihat kain gorden jendela depan rumahnya sudah terbakar.

Api tak meluas ke bagian rumah lainnya karena warga yang melihat api membakar bagian gorden langsung memecahkan kaca jendela dan menyiram dengan air.

 BACA JUGA:

"Akibat kebakaran itu, korban mengalami kerugian Rp2,5 juta. Insiden itu kemudian dilaporkan ke kita," kata Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto, Senin (31/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/338/3183595/kebakaran-zkTn_large.jpg
Kebakaran Melahap Kontrakan 3 Lantai di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement