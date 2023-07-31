Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Relawan Guntur di Sulsel Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 31 Juli 2023 |08:39 WIB
Relawan Guntur di Sulsel Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024
Foto: Ist.
A
A
A

JAKARTA – Ratusan orang yang tergabung dalam relawan Ganjar Untuk Rakyat (Guntur) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendeklarasikan diri mendukung bakal Calon Presiden (Capres) dari Partai Perindo, Ganjar Pranowo. Deklarasi tersebut digelar di Makassar White House, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Jumat (28/7/2023).

Ketua Umum Guntur, Teguh Eko Prastyono mengatakan acara ini sebagai bukti keseriusan relawan dalam memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ganjar juga menyempatkan diri menyapa relawan di Sulawesi Selatan itu melalui video call.

Kehadiran Ganjar, meski melalui daring, membuat para relawan gembira karena dapat berinteraksi dengan gubernur Jawa Tengah itu.

"Saya hadir langsung saat deklarasi, ini baru sampai di Jakarta Minggu (30/7/2023). Pak Ganjar sempat menyapa relawan lewat video call," kata Eko kepada MNC Portal Indonesia, Senin (31/7/2023).

Menurut Eko, Guntur semakin yakin mendukung Ganjar di pilpres 2024, karena dari tiga Capres hanya pria berambut putih itu yang lengkap memiliki pengalaman politik. Ganjar yang saat ini menjabat sebagai gubernur sempat duduk kursi legislatif dan pemerintah daerah.

