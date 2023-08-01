Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rangkaian Acara KTT ASEAN Hari Ini di Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |08:19 WIB
Rangkaian Acara KTT ASEAN Hari Ini di Jakarta
KTT ASEAN di Jakarta (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jakarta siap menjadi tuan rumah dari sejumlah rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023. Adapun rangkaian acara yang akan diadakan dalam waktu dekat adalah Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023, pada 1-2 Agustus 2023, di Hotel Fairmont, Gelora, Jakarta Pusat.

“Sebuah kehormatan Jakarta bisa menjadi tuan rumah dari pertemuan ini. Selain pertemuan Gubernur dan Wali Kota Ibu Kota Negara ASEAN, juga akan ada peresmian Taman ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam keterangannya dikutip, Selasa (1/8/2023).

Joko menjelaskan ada lima isu prioritas yang akan dibahas, yakni Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Transformasi Digital, Kota Berketahanan dan Aksi Iklim, Lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Mobilitas Berkelanjutan. MGMAC dan AMF akan dihadiri lebih dari 500 peserta, meliputi Gubernur dan Wali Kota Negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, Community Permanent Representative ASEAN, mitra kerja sama (partners), dan badan multilateral lainnya.

Beragam persiapan telah dilakukan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk kelancaran kegiatan MGMAC dan AMF ini. Joko menyebut, sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

“Untuk kenyamanan delegasi saat bermobilitas di Jakarta, telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan serta beautifikasi di sepanjang jalur MGMAC-AMF. Kemudian, dari sisi hospitality, kami memastikan delegasi mendapatkan pengalaman terbaik dan keramahan dari Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut menyiapkan city tour 'Unity in Diversity' untuk para delegasi yang mengangkat isu keberagaman dan toleransi di kota ini. Pemprov DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri agar penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN ini berjalan lancar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/18/3033514/asean-rumah-agama-besar-di-dunia-pentingnya-pahami-literasi-keagamaan-6gklU7n0TW.jpg
ASEAN Rumah Agama Besar di Dunia, Pentingnya Pahami Literasi Keagamaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/18/2877295/buka-ktt-ke-43-asean-jokowi-persatuan-asean-terpelihara-dengan-baik-DVI3HNGRDu.jpg
Buka KTT Ke-43 ASEAN, Jokowi: Persatuan ASEAN Terpelihara dengan Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/18/2877166/serbia-panama-dan-kuwait-tandatangani-aksesi-tac-asean-5Jowhas97O.jpg
Serbia, Panama, dan Kuwait Tandatangani Aksesi TAC ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/08/18/2859996/jokowi-optimis-situasi-di-myanmar-bisa-makin-kondusif-MqRlCfZsPM.jpg
Jokowi Optimis Situasi di Myanmar Bisa Makin Kondusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/07/18/2842837/digelar-pekan-depan-pertemuan-amm-pmc-asean-di-jakarta-akan-diikuti-29-negara-ZMVssUSUxw.jpg
Digelar Pekan Depan, Pertemuan AMM/PMC ASEAN di Jakarta Akan Diikuti 29 Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/27/18/2492674/jokowi-di-ktt-asean-australia-indonesia-tak-ingin-kawasan-ini-jadi-ajang-perlombaan-senjata-0SZMxsUd7Y.png
Jokowi di KTT ASEAN-Australia: Indonesia Tak Ingin Kawasan Ini Jadi Ajang Perlombaan Senjata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement