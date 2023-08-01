Rangkaian Acara KTT ASEAN Hari Ini di Jakarta

JAKARTA - Jakarta siap menjadi tuan rumah dari sejumlah rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023. Adapun rangkaian acara yang akan diadakan dalam waktu dekat adalah Meeting of Governors and Mayors of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023, pada 1-2 Agustus 2023, di Hotel Fairmont, Gelora, Jakarta Pusat.

“Sebuah kehormatan Jakarta bisa menjadi tuan rumah dari pertemuan ini. Selain pertemuan Gubernur dan Wali Kota Ibu Kota Negara ASEAN, juga akan ada peresmian Taman ASEAN di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono dalam keterangannya dikutip, Selasa (1/8/2023).

Joko menjelaskan ada lima isu prioritas yang akan dibahas, yakni Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, Transformasi Digital, Kota Berketahanan dan Aksi Iklim, Lokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Mobilitas Berkelanjutan. MGMAC dan AMF akan dihadiri lebih dari 500 peserta, meliputi Gubernur dan Wali Kota Negara ASEAN, perwakilan asosiasi pemerintah daerah dari negara anggota ASEAN, Community Permanent Representative ASEAN, mitra kerja sama (partners), dan badan multilateral lainnya.

Beragam persiapan telah dilakukan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk kelancaran kegiatan MGMAC dan AMF ini. Joko menyebut, sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari.

BACA JUGA: 113 Dokter Orthopedi Hadiri Perlehatan Internasional ASEAN MISST

“Untuk kenyamanan delegasi saat bermobilitas di Jakarta, telah dilakukan pembangunan dan pemeliharaan serta beautifikasi di sepanjang jalur MGMAC-AMF. Kemudian, dari sisi hospitality, kami memastikan delegasi mendapatkan pengalaman terbaik dan keramahan dari Jakarta,” ujarnya.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut menyiapkan city tour 'Unity in Diversity' untuk para delegasi yang mengangkat isu keberagaman dan toleransi di kota ini. Pemprov DKI Jakarta juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Luar Negeri agar penyelenggaraan rangkaian KTT ASEAN ini berjalan lancar.