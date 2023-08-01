Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Misteri Hilangnya Eks Menlu Qin Gang, Pemerintah China Masih Bungkam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:32 WIB
Misteri Hilangnya Eks Menlu Qin Gang, Pemerintah China Masih Bungkam
Mantan Menteri Luar Negeri China, Qin Gang. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEIJING - Beberapa jam setelah badan legislatif tinggi China mengadakan pertemuan khusus pekan lalu untuk mencopot menteri luar negeri Qin Gang, foto dan penyebutan pria berusia 57 tahun itu mulai menghilang dari situs web kementerian tersebut.

Sementara beberapa informasi ini muncul kembali beberapa hari kemudian, Qin tidak muncul di daftar situs web "mantan menteri" dan pencarian terkait namanya memunculkan: "Maaf, Qin Gang tidak ditemukan."

Faktanya, Qin Gang sudah lebih dari sebulan tidak terlihat di depan umum.

Penjelasan singkat kementerian luar negeri beberapa minggu yang lalu bahwa absennya Qin dikarenakan alasan kesehatan. Namun, pernyataan yang kemudian dilansir dari transkrip resmi tersebut telah gagal membendung spekulasi, tidak hanya tentang nasib Qin Gang, tetapi juga tentang bagaimana keseluruhan kejadian ini berdampak pada Presiden Xi Jinping, yang mendorong melesatnya karier diplomat itu.

China menunjuk diplomat veteran Wang Yi untuk menggantikan Qin, tetapi memberikan sedikit petunjuk lebih lanjut tentang alasan penggantian tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning pada Kamis, (27/7/2023) mengatakan Beijing akan merilis informasi pada waktu yang tepat mengenai Qin dan menentang "spekulasi berbahaya" yang beredar.

      
Topik Artikel :
menlu china Qin Gang china
