HOME NEWS INTERNATIONAL

Warner Bros Jepang Minta Maaf karena Meme Bom Atom untuk Balas Meme Barbenheimer

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |12:47 WIB
Warner Bros Jepang Minta Maaf karena Meme Bom Atom untuk Balas Meme Barbenheimer
Film Barbie (Foto: Warner Bros)
JEPANG - Warner Bros Jepang telah meminta maaf setelah akun resmi Barbie Movie membalas meme Barbenheimer yang menampilkan gambar bom atom.

Barbie dan Oppenheimer dirilis pada akhir pekan yang sama di Amerika Serikat (AS), yang memicu fenomena Barbenheimer.

Beberapa gambar menunjukkan Margot Robbie dengan gaya rambut jamur awan. Akun resmi film Barbie pun angkat bicara soal ini.

"Ken ini seorang stylist,” tulisnya.

Dikutup BBC, menurut rencana, Barbie dijadwalkan akan dirilis pada 11 Agustus mendatang di Jepang.

Namun menjelang debutnya, #NoBarbenheimer telah menjadi tren di pasar film terbesar ketiga dunia setelah AS dan China.

Gambar meme lain yang membuat marah pengguna media sosial Jepang termasuk yang menunjukkan Cillian Murphy, yang berperan sebagai Robert Oppenheimer - yang dikenal sebagai "bapak bom atom", menggendong Robbie melalui kota yang terbakar. Akun resmi film Barbie menjawab hal.

