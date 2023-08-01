Si Pemberani Remi Enigma Tewas di Hong Kong

HONG KONG - Seorang pria Prancis diyakini telah jatuh hingga tewas dari sebuah gedung perumahan bertingkat tinggi di Hong Kong pekan lalu, kata polisi pada Senin (31/7/2023). Media-media setempat mengidentifikasi pria tersebut sebagai Remi Lucidi, seorang pemberani yang suka memanjat gedung-gedung bertingkat tinggi.

Polisi mengatakan, mayat seorang pria berusia 30 tahun ditemukan di teras di sebuah kawasan perumahan kelas atas yang disebut Mid-Levels. Ia diyakini terlibat dalam olahraga ekstrem, kata polisi, tanpa mengidentifikasi dirinya.

Petugas melakukan penyelidikan awal dan mengatakan ia tampaknya jatuh dari atap sebuah bangunan tinggi. Tidak ada catatan bunuh diri yang ditemukan di tempat kejadian, kata polisi. Penyebab kematiannya harus diverifikasi dengan otopsi, tambah mereka sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

Media lokal, termasuk South China Morning Post, mengatakan pria itu adalah Lucidi, (30). Surat kabar itu mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan ia terakhir terlihat hidup mengetuk jendela apartemen di lantai teratas gedung setinggi 68 lantai itu pada Kamis, (27/7/2023) malam. Associated Press belum dapat memverifikasi identitasnya.