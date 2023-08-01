Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Si Pemberani Remi Enigma Tewas di Hong Kong

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |13:34 WIB
<i>Si Pemberani</i> Remi Enigma Tewas di Hong Kong
Remi Lucidi saat memanjat gedung pencakar langit di Uni Emirat Arab. (Foto: Instagram/Remnigma)
A
A
A

HONG KONG - Seorang pria Prancis diyakini telah jatuh hingga tewas dari sebuah gedung perumahan bertingkat tinggi di Hong Kong pekan lalu, kata polisi pada Senin (31/7/2023). Media-media setempat mengidentifikasi pria tersebut sebagai Remi Lucidi, seorang pemberani yang suka memanjat gedung-gedung bertingkat tinggi.

Polisi mengatakan, mayat seorang pria berusia 30 tahun ditemukan di teras di sebuah kawasan perumahan kelas atas yang disebut Mid-Levels. Ia diyakini terlibat dalam olahraga ekstrem, kata polisi, tanpa mengidentifikasi dirinya.

Petugas melakukan penyelidikan awal dan mengatakan ia tampaknya jatuh dari atap sebuah bangunan tinggi. Tidak ada catatan bunuh diri yang ditemukan di tempat kejadian, kata polisi. Penyebab kematiannya harus diverifikasi dengan otopsi, tambah mereka sebagaimana dilansir VOA Indonesia.

Media lokal, termasuk South China Morning Post, mengatakan pria itu adalah Lucidi, (30). Surat kabar itu mengutip sumber tanpa nama yang mengatakan ia terakhir terlihat hidup mengetuk jendela apartemen di lantai teratas gedung setinggi 68 lantai itu pada Kamis, (27/7/2023) malam. Associated Press belum dapat memverifikasi identitasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/18/2994355/hong-kong-jadi-kota-penyelundupan-emas-terbesar-dalam-sejarah-146-kg-logam-mulia-senilai-rp159-miliar-disita-gasaz22yTy.jpg
Hong Kong Jadi Kota Penyelundupan Emas Terbesar dalam Sejarah, 146 Kg Logam Mulia Senilai Rp159 Miliar Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/11/18/2981827/uu-keamanan-nasional-kembali-picu-kontroversi-china-dituding-tindas-kebebasan-hong-kong-g34g4WUwMa.jpg
UU Keamanan Nasional Kembali Picu Kontroversi, China Dituding Tindas Kebebasan Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/18/2946810/3-aktivis-hong-kong-dipenjara-6-tahun-karena-rencana-bom-gedung-pemerintahan-R1EADtKQT8.jpg
3 Aktivis Hong Kong Dipenjara 6 Tahun karena Rencana Bom Gedung Pemerintahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/18/2918268/dipercaya-kaya-khasiat-pizza-hut-jual-pizza-ular-di-hong-kong-i3eRUXc12k.jpg
Dipercaya Kaya Khasiat, Pizza Hut Jual Pizza Ular di Hong Kong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/09/18/2880051/wni-yang-hanyut-akibat-banjir-di-hong-kong-meninggal-dunia-9PUisKGDqt.jpg
WNI yang Hanyut Akibat Banjir di Hong Kong Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/18/2879414/hong-kong-dilanda-hujan-paling-deras-dalam-140-tahun-jalanan-dan-stasiun-kebanjiran-CtBwhzeCS9.JPG
Hong Kong Dilanda Hujan Paling Deras dalam 140 Tahun, Jalanan dan Stasiun Kebanjiran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement