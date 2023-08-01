Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dikumpulkan Bertahun-tahun untuk Pergi Haji, Tabungan Nenek Zainab Hancur Dimakan Rayap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |16:57 WIB
Dikumpulkan Bertahun-tahun untuk Pergi Haji, Tabungan Nenek Zainab Hancur Dimakan Rayap
Uang simpanan nenek Zainab yang dimakan rayap. (Foto: Muhammad Khairul Azhar Mat Nawi)
A
A
A

KUALA LUMPUR - Sebagian orang, terutama generasi tua, mungkin lebih suka menyimpan uang mereka dan menabungnya di rumah daripada mempercayakannya pada bank. Namun, mimpi seorang nenek di Malaysia untuk pergi menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Makkah hampir pupus setelah uang tabungannya hancur dimakan rayap.

Berbicara kepada Harian Metro, Muhammad Khairul Azhar Mat Nawi menceritakan bahwa neneknya, Zainab Sulong telah menabung sekira RM30.000 (Rp100,4 juta) untuk pergi ke Makkah, Arab Saudi. Namun, semua uang itu, yang disimpan di dalam sebuah kotak, hancur setelah dimakan oleh rayap

“Dia menjalankan usaha kecil di mana dia menjual kue dan uang ini adalah tabungannya yang diperoleh dengan susah payah dari usahanya,” katanya sebagaimana dilansir World of Buzz. Khairul menambahkan bahwa neneknya telah mulai menabung beberapa tahun yang lalu.

Meskipun keluarga mengetahui keinginan nenek mereka untuk pergi ke berhaji ke Makkah dengan perusahaan swasta dan dia menabung untuk itu, mereka tidak menyadari bahwa dia menyimpan semua uangnya di dalam kotak yang dibungkus selembar kain.

