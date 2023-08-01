Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kegirangan Menang Lotre! 11 Wanita Pekerja Sanitasi Ini Dapat Jackpot Rp18 Miliar

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |17:21 WIB
11 wanita pekerja sanitasi kegirangan usai mendapatkan jackpot (Foto: Arun Chandrabose)
A
A
A

INDIA – Kebahagian tengah menyelimuti para pekerja sanitasi wanita di negara bagian Kerala, India selatan.

Pekan lalu, mereka sangat gembira saat mengetahui bahwa mereka telah mendapatkan jackpot sebesar 100 juta rupee (Rp18 miliar). Sebelumnya pada Juni lalu, 11 pekerja sanitasi wanita diketahui mengumpulkan uang untuk membeli tiket lotre.

Para wanita tersebut adalah bagian dari kelompok yang mengumpulkan sampah non-biodegradable dari rumah tangga di kota Parappanangadi di distrik Malappuram Kerala. Mereka biasanya mendapatkan sekitar 250 rupee sehari - dari pembayaran bulanan yang dilakukan oleh rumah tangga - dan kadang-kadang bagian dari uang yang dihasilkan oleh perusahaan lokal dari penjualan sampah terpilah yang mereka kumpulkan.

Selama ini mereka mengaku secara terus terang jika uang yang mereka dapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Sebagian besar dari mereka telah meminjam uang dan mengambil pinjaman untuk pendidikan anak-anak mereka dan biaya lainnya.

Itu sebabnya mereka kadang-kadang bergabung untuk membeli tiket lotre.

Lotre sebagian besar ilegal di banyak negara bagian India, tetapi pemerintah Kerala membolehkan lotre itu.

      
