Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Bom Bunuh Diri di Pakistan, Korban Tewas Bertambah Jadi 56 Orang

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |18:53 WIB
Serangan Bom Bunuh Diri di Pakistan, Korban Tewas Bertambah Jadi 56 Orang
Bom bunuh di Pakistan (Foto: Reuters)
A
A
A

PESHAWAR - Korban tewas akibat bom bunuh diri di Pakistan yang menargetkan rapat umum politik kelompok agama garis keras naik bertambah jadi 56 orang.

Wakil komisaris kawasan tersebut Anwar-ul-Haq, mengatakan korban tewas akibat serangan pada Minggu (30/7/2023) di distrik Najaur di perbatasan dengan Afghanistan kemungkinan bertambah.

Kelompok ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap pertemuan partai Jamiat Ulema Islam-Fazl (JUI-F).

JUI-F dikenal memiliki hubungan dengan ekstremis garis keras, namun mengecam milisi yang berusaha menggulingkan pemerintah.

Partai tersebut bersekutu dengan koalisi berkuasa Perdana Menteri (PM) Shehbaz Sharif yang sedang mempersiapkan pemilu yang harus diselenggarakan pada November mendatang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183549/vaksin_polio-tV4p_large.jpg
Pakistan Selangkah Lagi Sukses Akhiri Endemi Polio, Narasi Konspirasi dan Misinformasi Jadi Tantangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183026/serangan_bom_bunuh_diri_di_pakistan-Eoqw_large.jpg
Serangan Bom Bunuh Diri Dekat Mobil Polisi, Pakistan  Tuduh India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/18/3179980/tentara_taliban_afghanistan_di_perbatasan-ZxHV_large.jpg
Perundingan Damai Afghanistan-Pakistan Gagal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/18/3177462/pakistan-TRnD_large.jpg
Gencatan Senjata, Serangan Bunuh Diri Tewaskan 7 Tentara Pakistan di Perbatasan Afghanistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161434/tentara_pakistan_berjaga_di_provinsi_balochistan-n52f_large.jpg
Redam Pemberontakan, Pakistan Tangguhkan Layanan Seluler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/337/3139637/puan-hpVg_large.jpg
Ketua DPR Dorong Perdamaian Pakistan-India Lewat Jalur Diplomasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement