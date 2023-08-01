Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Ruko di Pasar Baru Lampung Utara Kebakaran

Jimi Irawan , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |05:34 WIB
3 Ruko di Pasar Baru Lampung Utara Kebakaran
Kebakaran ruko di Pasar Baru, Lampung Utara (Foto: iNews)
LAMPUNG - Sebanyak tiga ruko di Pasar Baru, Desa Trimodadi, Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, kebakaran. Dua unit mobil pemadam diturunkan untuk memadamkan api yang terjadi senin malam tadi, Senin 31 Juli 2023.

Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik. Menurut keterangan warga, api berasal dari atap kios bagian tengah dan langsung menyebar ke dalam kios.

Tiga ruko yang terbakar berisikan bahan pertanian, material bangunan, dan alat eletronik. Sehingga membuat api cepat merambat ke seluruh bangunan.

Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena ruko juga berisikan bahan kimia jenis tiner, cat, dan obat-obatan pertanian yang mudah terbakar.

Api baru berhasil dipadamkan setelah tiga jam petugas berjibaku memadamkan api menggunakan dua unit mobil pemadam kebakaran.

