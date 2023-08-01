Kantor Pemerintahan dan 8 Rumah di Dogiyai Terbakar

JAYAPURA – Kebakaran melanda Kantor Dinas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Dogiyai. Selain itu, delapan rumah di kampung Ekimanida, tepatnya, Jalan Trans Nabire Enarotali, juga ludes terbakar, Senin (31/7/2023).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Benny Ady Prabowo mengungkapkan, kebakaran terjadi di dua lokasi berbeda.

"Kebakaran yang terjadi di Kampung Kimupugi, Distrik Kamuu ada dua unit bekas perkantoran Kabupaten Dogiyai menjadi korban dari amukan si jago merah," kata Benny dalam keterangannya, dikutip Selasa (1/8/2023).

Ia menyebutkan, kebakaran dilokasi tersebut terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT.

“Kebakaran di lokasi tersebut terjadi pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WIT, di Kantor Dinas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Dogiyai,” ujarnya.

Beberapa waktu kemudian sekira pukul 11.00 WIT, kebakaran kembali terjadi di wilayah berbeda. Kebakaran terjadi di Kampung Ekimanida, tepatnya di Jalan Trans Nabire Enarotali. Akibatnya, 8 rumah hangus terbakar.

BACA JUGA: 3 Ruko di Pasar Baru Lampung Utara Kebakaran

“Polres Dogiyai masih melakukan Investigasi di lapangan guna memastikan penyebab kebakaran dan kerugian yang terjadi akibat kebakaran ini,” ucap Benny.