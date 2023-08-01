Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ganjar Komitmen Membangun Indonesia dari Desa, Relawan Desa dari Jambi Berikan Dukungan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 01 Agustus 2023 |06:42 WIB
Ganjar Komitmen Membangun Indonesia dari Desa, Relawan Desa dari Jambi Berikan Dukungan
Ganjar Pranowo menerima kunjungan relawan Des Ganjar. (Ist)
A
A
A

JAKARTA – Relawan Desa untuk Ganjar (Des Ganjar) Provinsi Jambi, menemui bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo. Mereka menyampaikan dukungan secara langsung ke Ganjar dan siap memenangkan Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua Des Ganjar Provinsi Jambi Tigor Sinaga, saat bertemu Ganjar di Kantor Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Ini komunitas kita dari Des Ganjar, kemudian juga saya bawa kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat dari Jambi ini jumpa Pak Ganjar, ingin menyatakan dukungan ke Pak Ganjar. Jadi teman-teman dari Jambi ini sepakat untuk menjadikan menjadikan Pak Ganjar presiden kita di 2024-2029," ujar Tigor, dalam keterangannya.

Tigor menjelaskan, pihaknya memberikan dukungannya ke Ganjar lantaran telah melihat sederet prestasi dan kemajuan Provinsi Jawa Tengah, selama dipimpin Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah dua periode.

Menakar dari capaian tersebut, Tigor menyebutkan tidak ada pilihan lain yang berpotensi untuk menjadi presiden selain Ganjar.

"Tidak ada pilihan lain memang, itu (Pak Ganjar) yang terbaik. Kita lihat pengalaman beliau di Jawa Tengah dua periode menjadi gubernur banyak kemajuan-kemajuan di situ," kata Tigor.

Tigor membeberkan, Ganjar juga telah membuktikan keseriusan dan komitmen untuk membangun bangsa dan negara dari daerah, khususnya desa.

Hal itu dapat dilihat dari bantuan keuangan (bankeu) desa di Jawa Tengah tahun ini mencapai Rp1,7 triliun. Bankeu tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik maupun nonfisik di desa.

